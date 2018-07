Polis ta bay pa pelea, ta cera Lekker y ta tuma declaracion di doño di destruccionnan cometi

Noord:Diasabra algo pasa di 4’or y mey di marduga, varios unidad di polis ta wordo manda cu urgencia na Lekker Bar & Restaurant pa un pelea.

Na yegada nan ta bin compronde for di e security di Lekker, cu tabata trata di un pelea di pareha, e pareha a wordo saca for di establecimento y nan a bay for di e sitio.

Mirando e horario y e multitud di hende cu ainda tabata tin na Lekker, e patruya di Noord a dicidi di cera e dicho establecimento y a pidi cooperacion di e otro patruyanan pa por a cera Lekker.

Na momento cu polis tabat cerando Lekker nan ta wordo acerca pa e doño kende ta declara cu desconocidonan a comete destrucion na su auto y tambe na un airco den e establecimento. E patruya a tuma e declaracion di e propietario y a continua.