mans hands behind bars in jail or prison

Polis Ardiles a perde cabes y duna su muhe un sota Infornacion adicional cu nos a haya ta bisa cu e dama cu a wordo golpia y maltrata ta un dama ilegal na nos isla y kende tin dos anja cu e polis encuestion den un relacion. Pa esaki ya caba e polis ta bay wordo acusa di traficacion di hende, unda como un autoridad cu mester cuida ley, el”a sconde su pareha, encontra di tur regla. Loke ta mas asombroso ta e hecho cu e polis a perde cabes y bati e dama sin piedad. Desde diadomingo e dama a keda cera na candal den e cas y no por a sali. Diamars apenas el’a logra huy di e scenario oscuro aki. Fotonan cu a circula riba red social, por mira un dama abati, blousa, y destrui. Algun colega di e polis a divulga cu e polis ta participa na gymnasio y kisas ta usa steriods, pa cual esakinan por provoca reaccionnan explosivo. Entodo caso esaki awor ta colga riba su cabes como zware mishandeling y mensenhandel, unda ela sconde un ilegal pa dos anja largo. Net un siman pasa, un homber a mata su muhe y ni e storia aki por a laga e polis recapacita. tweet