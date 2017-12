Polis a para dama chauffeur cu a hit and run algun rato prome

Wayaca – Diaranson mainta den careda di 7:30 patruya di Santa Cruz ta topa cu un Nissan Cube, cu tawata kibra parti drechi dilanti.

E motibo cu nan a stop tawata cu un rato prome den Blenchistraat un auto a hit and run y a resulta cu e auto aki ta cuadra cu e Nissan Cube cu lo a comete e accidente.

Na prome instante e dama na stuur lo a trata di saca su curpa for di e preta cu ela haye aden, probablemente door di bisa e agentenan cu no ta asina.

Mirando cu e daño ariba e auto ta “fresco”, a pidi pa un takelwagen y e ora ey ela haye ta baha di e vehiculo.

Na Aruba tin e fenomeno aki cu ta manera un plaga, esta cu chauffeurnan iresponsabel ta causa accidente y no ta para pero ta huy di e sitio, lagando e otro partido cu ta inocente.

Tin casonan cu te hasta hende nan ta dal sea cu auto of brommer y bay laganan atras, sin importa con e situacion di e persona ta.

Diaranson mainta e dama aki si no tawata tin hopi suerte y a wordo para door di polis y su auto kita for di dje.

Spera esaki ta un les pa tur e otronan cu ta pensa di comete un acto asina, bo a comete e accidente para y warda polis. Si bo no tin rijbewijs of papelnan di e auto no ta na ordo, drecha tur cos bon prome bo subi caminda.