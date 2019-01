Polis a detene homber cu e falta autoridad respet, door di saca dede pa e agente

Nikky Beach – Diaranson mainta polis a pidi pa transportwagen altura di Nikky Beach, pa un homber basta onbeschoft. Segun nos a compronde, e agente policial lo a mira e homber aki den su Volkswagen cu cellular den man.┬áManera tur hende sa, tin e ley cu bo no mag di tin cellular den man ora bo ta stuur. E homber aki sin ningun respet pa autoridad y cometiendo un infraccion a “haci dede” pa e agente. Esaki a pone cu polis a bay su tras. Ora cu polis a puntre pa su rijbewijs e no por a mustra esaki, ela mustra polis un potret den su cellular cu e tin rijbewijs. Polis a bise cu e mester ta cune. Ela wordo deteni, mirando cu e no tin rijbewijs cune y nos ta asumi pa e belediging di polis.