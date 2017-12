Pick Up a dal tras di Tour Van yena cu turista crusero, varios turista a keda herida

L.G.Smith Boulevard – Diahuebs mainta polis a wordo notifica di un accidente cu varios persona herida, na altura di ex Bushiri Hotel.

Na e sitio nos a compronde cu tawata trata di un tour Van, yena cu turistanan crusero cu a caba di yega.

E accidente a sosode momento cu e pick up pa un of otro motibo no a regula su velocidad y a dal hopi duro tras di Van.

Varios turista a wordo herida y pa e motibo eynan a solicita pa varios ambulance.

Mester bisa si cu esnan herida no tawata serio. Asina mes ambulance a transporta algun pa poli, pa mas observacion.