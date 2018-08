PELIGER! SVB ta hayando menos placa for di prima di AOV mientras SVB tin solamente dos luna di reserva pa paga pensioen

Segun Director di SVB a informa e siman aki, tin un situacion precupante cu ta andando pa cu entrada di SVB, pasobra SVB lo no ta hayando e suma di placa cu el’a spera di haya via di retencion di prima di AOV via di belastingkantoor, pasobra e suma ta menos cu anja pasa.

Esaki ta un suma cu SVB mester di dje y SVB no ta compronde dicon e suma aki a baha. SVB lo bay atende esaki cu belastingkantoor, pasobra algo no ta bayendo bon. Segun SVB, pa loke ta trata pagonan di seguronan di empleadonan, esaki a aumenta den e ultimo anja, pues no por compronde dicon via belastingkantoor e suma a baha.

E placa di AOV ta pa mantene e pensioen di biehez. Tin solamente dos luna di reserva y esaki no ta suficiente.

