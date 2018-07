Three smart dancers moving at disco and having fun

Pelea den Club pa muhernan bailando a termina lagando homber for di tino Diamars despues di mey anochi presencia di polis ta wordo pidi na un club nocturno banda di hotelnan pa un pelea of un discusion cu ta na punto di caba den pelea. Na yegada a bin tende cu e problema ta entre dos homber turista di M di 27 aña y B di 20 aña. Polisnan a drenta den e club y a topa cu e homber B (victima) tira na suela. Un turista femenino kende ta verpleegster tabata atende cun’e. For di e personanan rond e Polisnan a bin tende cu e homber M tabata bailando riba e pista (na halto). Dado momento el a cuminsa perde respet y tabata mishi cu e muhenan. B a bay para cerca di e hende muhenan como proteccion. Aki a surgi un discusion y di repente e homber M., a dal B un mokete den pecho pa cual el a perde balans y a cay for di halto riba su cabes. Despues di esaki M a sigui dal B cu mokete den cara. A causa di esaki e hoben di 20 aña a perde conocemento y ora cu el a bin bek na tino el a cuminsa saca. Ambulance a yega na e sitio y e personal paramedico a bay cu e hoben pa mas tratamento medico. Pero prome cu esey B a bisa cu e no kier entrega keho contra e otro homber. Polisnan a papia cu M tambe, kende tabata basta bou influencia di alcohol of otro substancia. No por a papia cun’e y tabata comporta su mes den forma agresivo pa cu e patruyanan y e guardianan presente. Mirando cu e no kier tende, pa 1.15 di madruga a aresta e homber M pa su mesun siguridad y di otronan. Den transportwagen el a wordo hiba pa Warda di Polis na Shaba. Eynan a presente dilanti Fiscal Auxiliar, cu a ordena pa cer’e te ora cu su buracheria pasa. Rond di 6’or di mainta Polisnan a papia cu e victima, kende a declara cu e ta kere el a wordo pusha door di e homber di inicial M. E no por corda si el a ricibi golpi. E no tin marca di sla na su cara. El a mustra Polisnan un cuenta di 1032,60 cu e mester a paga na hospital. Datonan di e testigonan a wordo tuma. tweet