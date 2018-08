Police car on the street at night

Pelea brutal a laga homber na Hings na Monserat werkia y cu sangramento profuso Prome informe ta bisa cu un Chines di Hengs na Monserat a haya un "paliso" for di dos persona di Noord. Despues a bin sali na claridad cu dos homber lo a bati otro na e supermarket. E origen di e problema no ta conoci ainda. Un di e agresornan a bandona e sitio cu su mama den auto. E mama a purba na stop su yiu pa bati e homber pero envano. Nan a bay den un auto shinishi di stuur na man drechi. Ambulance a presenta y a transporta e victima cu urgencia pa hospital enbista cu e tabata sangra profuso. Ta ser bisa cu e agresor posiblemente a sali for di Kia e siman aki. Nos redaccion no por a confirma esaki. Tur autoridad a presenta na sitio. E pelea lo a tuma lugar den pleno entrada di e supermarket den un horario cu e supermarket tabata basta druk. E sangramento tabata asina profuso cu e entrada no tabata vista. No ta conoci ainda si tabata un intento pa horta algo of tira atraco of un reglamento bieuw.