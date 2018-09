Peaton seriamente herida, despues cu ela wordo gedal pa un Toyota Yaris

L.G. Smith Boulevard, Eagle: Diadomingo den careda di 11’or y mey di anochi, un homber ta baha for di bus y ta crusa caminda sin pone tino cu tabata biniendo un Toyota Yaris Blanco cu velocidad halto, e auto ta dal e homber lagando e seriamente herida. Aparentemente e chauffeur no por a haci mas pa por a evita e accidente aki. Despues di e impacto fuerte e homber a keda benta boca bou riba caminda. Na prome instante a wordo bisa cu ta trata di un hit and run, pero e chauffeur a bira bin bek na e sitio. E homber a ricibi hopi golpi, aparentemente elo a fractura su pia y brasa, tambe ela ricibi golpi na cabes y aparentemente elo a haya sla paden. Esnan na e sitio mesora a bati alarma, polis y ambulance a presenta na e sitio y personal di ambulance hopi liher a prepara e victima y a transporte cu hopi urgencia pa hospital. Varios unidad di polis tabata presente, departamento tecnico di polis y specialista di trafico tambe a wordo pidi na e sitio. Despues cu e accidente a sosode, polis a cera e caminda principal di e turbo rotonde pa e crusada di lusnan di trafico na Fatum y pa mas o menos 1’or y 20 di marduga, ora a caba cu e investigacionnan necesario a habri e caminda bek pa trafico. E auto cu a alcansa e peaton a wordo confisca pa autoridad pa mas investigacion. E impacto tabata hopi fuerte, mirando cuanto daño e auto a haya y tambe e situacion critico cu e victima ta den. E victima ta interna na hospital y su situacion ta critico.