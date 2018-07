“Participacion na scol di zomer ta minimalisa e chens pa keda sinta”

Parlamentario Sue Ann Ras: Zomer- y Lente school na Hulanda a demostra cu ta baha e cantidad di

keda sinta. E concepto di zomerschool of summerschool (scol di zomer) ta algo masha

conoci na varios pais y ta carga e nomber ey, pa e periodo di vacacion durante cual un mucha

por haci su ultimo intento di bay over, en bes di tin cu ripiti un aña di nobo. Segun

Parlamentario Sue-An Ras di MEP, na 2014 Hulanda a constata cu 5.8% di nan hobennan na

scol secundario ta keda sinta y esey tabata un señal hopi alarmante mes. Mientrastanto, na

Aruba, UNESCO a bati alarma na momento cu estadistica a indica cu Aruba tin e indice di

mas halto den region di keda sinta den klas 1 scol basico (10%), reflehando un deficiencia

enorme den e parti di mas fundamental di desaroyo academico di un mucha. “Aki ta unda cu

nos por cuminsa pensa pa introduci e concepto di scol di zomer pa Aruba, pa drecha e

situacion alarmante aki”, e parlamentario ta sigui bisa.

PAKICO SCOL DI ZOMER

E pregunta mas cardinal den esaki segun Ras ta: Kico nos ta prefera? Dos siman intensivo di

les y asina purba pasa e aña escolar toch of ful un aña escolar di nobo, pa motibo di 1 of

algun materia of punto (keda sinta pa ‘een tiende punt’)? Na Aruba e indice di mas halto di

keda sinta, segun e relato anual di Departamento di Enseñansa 2015-2016, na MAVO,

HAVO y VWO ta alrededor di 13%. E ta un cifra hopi alarmante, si mester compara cu

Hulanda, cu tabata 5.8% na 2014, ora cu a bati alarma nacional. “Investigacion y testimonio

di hopi ta indica, cu na momento cu un mucha of hoben keda sinta, e tin un efecto emocional

hopi grandi riba nan. Keda sinta p’e alumnonan aki ta un demotivacion grandi y no ta

contribui na nada, pa nan continua exitosamente nan carera escolar”, Ras a continua bisando.

COSTO

Buscando informacion tocante posibel gasto cu keda sinta tin, Ras a bin compronde cu no por

a haya e informacion aki pa scol secundario na Aruba. Loke si tin, ta e prijs di keda sinta den

scol basico y esaki ta costa pais Aruba, casi Awg1.5 miyon florin pa aña, cu ta alrededor di

Awg. 2 mil florin pa alumno.

Na Hulanda si nan a saca afor kico ta costa, ora cu cada alumno keda sinta pa 1 of algun

materia/punto na scol secundario. Esaki ta 7.800 Euro, mientras ora cu nan dicidi pa

participa na e programa di sea lente of zomer school, e ta costa 450 Euro. P’esey mes

Minister di Enseñansa Hulandes su departamento di Centraal Planbureau a dicidi pa pone

anualmente casi 9 miyon Euro structuralmente disponibel desde 2015 via un

‘subsidieregeling’.

REALIDAD

Na 2017, 88% di e alumnonan cu a participa na scol di zomer na Hulanda, a logra bay over.

Pues por pone un relacion directo y positivo entre e participacion di e alumnonan na scol di

zomer y no keda sinta y esaki ta segun investigacion haci di TIER UM (instituut voor

onderwijsonderzoek, Universiteit Maastricht). Un total di 155 lentescholen y 112

zomerscholen organisa pa casi 17 mil alumno di diferente klas y nivel.

E situacion di Aruba, basa solamente riba e cantidad di alumnonan cu a keda sinta na

MAVO, HAVO y VWO (sin e parti di merdia/anochi), tabata un total di 723 alumno, na

comienso di aña escolar 2015, esaki segun relato anual di Departamento di Enseñansa. “Y

imagina boso, si nos multiplica esey na e suma cu Hulanda a pone pa cada alumno cu keda

sinta den scol secundario, cu ta 7.800 Euro? Nos ta papiando di miyones di florin y mas tristo

ta, nos ta papiando di miles di demotivacion y desperdicio di inteligencia di nos hobennan. E

ta un motibo suficiente, pa cuminsa pensa riba e implementacion di un scol di zomer pa

Aruba”, Ras a finalisa bisando.