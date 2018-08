Minister di Finansa, Asuntonan Economico y Cultura:

Pa mas di un decada e fiansanan di Gobierno riba mercado internacional tin interes mas halto compara cu e fiansanan local

ORANJESTAD – Ministro di Finansa, Asuntonan Economico y Cultura señora mr. Xiomara Ruiz-maduro a tuma nota di un publicacion riba un pagina social di un media local referiendo na e fiansa di Gobierno di Aruba riba mercado internacional, caminda ta trece dilanti cu e interes ta na 6.5%, cual ta mas halto cu interes pa hypoteca pa un cas. Den e articulo ta insinua cu e interes pa e fiansa haci pa e mandatario di finansas, ta 2% mas halto cu interes cu e Gobierno anterior a fia algun aña pasa.

Mirando e hecho cu e publicacion aki ta carece di berdad, Ministro di Finansa, Asuntonan Economico y Cultura ta asumi su responsabilidad pa coregi e informacion incorecto aki. Realidad ta cu ya pa mas di un decada e fiansanan di Gobierno di Aruba riba mercado internacional tin interes mas halto compara cu fiansanan local. E interes riba fiansanan internacional ta mas halto cu e interes riba un hypoteca di cas. Esaki no ta nada nobo y politiconan di oposición, sigur esnan cu tabata consehero of ex Minister, mester por sa esaki masha bon.

Den e grafico adhunto por mira cu desde 2009 Gobierno di Aruba ta paga un averahe di 6.5% na interes riba fiansa internacional. Na 2014 ainda Gobierno di AVP a sera tres prestamo internacional riba cual awe nos ta paga mas cu 7% na interes pa aña, debi cu e Gobierno di AVP no a fia na interesnan fiho.

E ta lamentabel cu despues cu esnan di oposicion a traha un debe asina grandi pa Aruba, awe ainda nan kier presta nan mes, scondi tras di saya di un periodista, pa malinforma Pueblo. Lo ta mihor pa usa e conocemento adkiri como consehero y ex Minister di nos Pais, pa contribui positivamente na bienestar di Aruba y no sigi den e mesun caminda di manipulacion y engaño. Di su parti, Ministro di Finansa, Asuntonan Economico y Cultura señora Xiomara Ruiz-Maduro como mandatario responsabel y serio ta hibando un maneho transparente y esaki ta contribui cu awe Aruba ta ganando e confiansa bek serca e institutonan financiero internacional.

