Pa causa di problema pa WIFI-internet, a descubri homber ilegal

Diahuebs ultimo tabatin dos asistencia di Polis cu a wordo pidi den bario pa problema entre habitantenan. Un di na tabata den Cantaloupestraat y e otro den Caya Frere Henricus.

Pa 2.12 di merdia Central di Polis ta manda patruya di Playa banda Dion Center den Paradijswijk pa un intermediacion. Na e sitio nan ta papia cu e homber di inicial FO. El a bisa e Polisnan cu e tabatin un discusion cu su bisiña unda cu e ta huur su apartamento (den Caya Frere Henricus). Esaki relaciona cu e hecho cu su bisiña Z. (naci na Venezuela) a paga e WiFi. FO a bisa Polisnan cu e homber Z ta cana rond den cura cu un cuchiu den su carson.

Polisnan a bay na e cas en cuestion. Nan ta papia cu e homber Z, kende ta admiti cu e tin un problema cu FO relaciona cu WiFi. El a bisa cu SETAR a cera esaki pa motibo cu e cuenta no a wordo paga. A puntra Z pa su identificacion pero e no por a mustra esaki. El a admiti cu e no tin un permiso legal pa keda na Aruba. A transporte pa Warda pa mas control. A tuma contacto cu Guarda Nos Costa, y a resulta cu el a yega Aruba dia 18 di februari ultimo y a haya tres dia for di Inmigracion. El a wordo entrega na GNC.