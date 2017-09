Overdosis, of substancia straño benta den drinks di e dos supuesto dj’s nan aki

Sero Blanco – Diadomingo pa mas o menos 12’or y 45 di merdia, polis ta wordo pidi pa asisti personal di ambulance na un adres patras di Bo Wah Restaurant na Sero Blanco.

E motibo tabata cu tin dos homber bou influencia di un sorto di droga y nan tabata agresivo y haciendo hopi straño ariba caminda.



Bisiña a bati alarma

Na e sitio bisiñanan a conta, cu nan a bin topa e dos hombernan aki, un drumi riba caminda cayente y e otro tabata haciendo cosnan hopi raro. Aparentemente e dos hombernan aki lo ta Dj’s di un club nocturno hopi conoci na Palm Beach.

Un di nan tabata trek, troce, bati y tabata grita masha mahos mes.



Presencia di ambulance y polis

Mesora e bisiñanan a pidi pa presencia di ambulance. Na yegada e personal di ambulance di biaha a reconoce cu ta algo hopi serio ta pasando, y a pidi pa presencia di polis paso e dos hombernan lo tabata actua den un forma agresivo.

Varios unidad di polis a presenta na e sitio pa asisti e personal di ambulance, hopi liher nan a logra domina e situacion y a mara ambos mannan di e hombernan y a boeinan tambe, asina personal di ambulance por a dunanan trankilisante, y transportanan pa hospitaal.



Segun nan amigo

Segun e amigo di e dos Dj’s nan aki a splica cu den oranan di mainta, ambos dj’s a sali for di e club nocturno y aparentemente prome cu nan a sali, segun su version, nan lo a dal dos drinks.

Despues nan lo a bay sinta banda di Eagle Beach. Ey ta caminda cu nan a cuminsa bira straño y a cuminsa haci cosnan raro.



E amigo no a confia esaki y mesora a hibanan na e apartamento den Seroe Blanco unda nan lo ta biba of ta hospeda. E amigo a conta cu den auto nan tabata trek y grita sin stop.



Loke a wordo asumi di parti di e amigo, cu e no a bebe nada na e club, cu probablemente “nan” lo a benta “algo” den nan drinks.



Intoxicacion of overdosis

Momento cu e prome a wordo hinca den ambulance, e parti blanco di su wowo so tabata visibel, despues un otro ambulance a presenta y a hiba e otro.

Con grave nan situacion ta no ta mucho cla, no ta conoci si ta trata di un caso di overdosis of si ta en realidad algo a wordo benta den nan bebida.