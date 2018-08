Otro caso!!! Homber a bati su muhe mande hospital cu cashi wowo kibra

Apesar cu e siman aki a habri nos cu un caso lamentabel di abuso contra hende muher, parce cu cierto homber no ta haya les pa cual nan ta sigui bati hende muhe! Diaranson a presenta un caso unda un homber a bati un muhe, presuntamente su muhe, ta kibra su cashi wowo.

E hecho aki a sosode den careda di 8.25 di anochi y a yega na atencion di Polisnan ora cu nan a wordo aserca door di un testigo cu a actua rapido mirando e auto di Polis tabata pasando.

E patruya tabata pasando banda di misa di Playa y yegando banda di Alfie’s, situa den Zuster Cherubinestraat, nan ta wordo para door di un cabayero. E homber aki a bisa nan cu algun minuut prome el a mira un homber maltrata un muhe y a mustra nan den direccion di e homber. E muher na e momentonan ey lo tabata na suela na e porta patras di Alfie’s Bar & Restaurant.

Polisnan a mira cu e homber señala tabata trata di subi un auto color preto pa bandona e sitio. Mesora nan a baha di e transportwagen y a bay direccion di e auto pa papia cu e homber. E otro Polis a bay direccon di e muhe, ya cu di leu por a scuch’e ta yora.

Yegando cerca, e Polis a mira cu e muher tabatin hopi sanger riba su jeans y na vloer tambe tabatin mancha di sanger. E sanger mester tabata di su nanishi of boca.

A papia cu un testigo, di inicial F., kende a conta cu e tabata pasando dilanti e restaurant ora cu el a mira un homber ta lanta un persona for di suela. Ora cu el a lant’e, el a mira con e homber a pasa e persona aki algun wanta. E persona a logra core bay e otro banda di caminda, esta e parti patras di e restaurant pidiendo pa ayudo. E homber (agresor) a bay direccion di e persona atrobe y tabata e momento ey cu e testigo a mira cu ta trata di un hende muhe. El a mira con e agresor a cuminsa parti golpi riba e muhe y tabata ranca su cabey. Segun e testigo, el a grita e homber y a bis’e cu bo no por dal un hende muhe. Tambe el a scucha e homber ta bisa e muhe “ban. Ban”. Ora cu el a bisa e homber cu e no por dal un muher, el a cana bay direccion di su auto preto y esey tabata momento cu e Polisnan tabata pasando eybanda y a wordo avisa door di e testigo di e maltrato.

E victima a resulta di ta e señora di inicial A naci na Venezuela di 37 aña, y kende ta kedando ilegal na Aruba, bibando na Pos Chiquito. E señora no tabata kier a entrega keho pa motibo cu e ta kedando ilegal na Aruba. E Polisnan a mira cu e tabatin rasca na diferente parti di su curpa y plekinan blauw tambe na curpa y na su cara mientras cu su wowo banda drechi tabata hincha.

Door di su situación di ilegal e no kier a bisa e Polisnan nada. Personal di Ambulance a yega na e sitio pero e victima a nenga ayudo door cu e ta ilegal. E Polisnan a dicidi di bay Warda di Polis cun’e.

Na e sitio a detene tambe e homber CF, naci na Republica Dominicana y di 35 aña, biba na Pos Chiquito.

Den e transportwagen mes cu Polis tabata cun’e a hibe mesora warda di Playa. Despues cu el a wordo presenta dilanti Fiscal Auxiliar a hibe Warda di San Nicolas.

Personal di Slachtofferhulp a presenta na Warda na Playa pa papia cu e victima, kende tabata sinti su cabes ta bira y tabata keha di hopi dolor na e banda drechi di su cara. Personal di ambulance a wordo pidi pa bini warda pa atende toch. Despues di a papia cun’e el a acepta pa wordo transporta pa emergencia pa tratamento medico. Rond di 3’or di madruga personal di Slachtofferhulp a informa Polis cu e señora a keda interna y cu e tin un fractura di su kash’i wowo drechi.

