Oranan liber pa bai vota

Derecho di trahado riba oranan liber pa bay vota dia di eleccion

ORANJESTAD – Ministerio di Asuntonan Social, Hubentud y Labor Departamento di Labor y Investigacion ta informa encuanto oranan di trabou liber pa por eherce derecho di voto riba dia di eleccion segun e Ordenansa Electoral (Kiesverordening).

Articulo 39 Ordenansa Electoral:

E votamento ta cuminsa 8 ‘or di mainta y ta dura te 7 ‘or di anochi.

Articulo 40 Ordenansa Electoral:

Tur dunado di trabou ta obliga di percura pa su trahado, cu tin derecho di voto, tin riba dia di eleccion durante e tempo stipula den articulo 39 pa vota minimo 4 ora di trabou consecutivo liber, a menos cu e trahado durante e oranan cu e eleccion ta tuma lugar ya caba tin 4 ora consecutivo liber riba un otro base. E dunado di trabou ta obliga di percura pa mas tarda un siman prome cu e dia di vota, e tempo cu e trahado ta haya e oportunidad pa vota, wordo poni na su conocemento.

Interpretacion: Esencia di articulo 40 §1 di Ordenansa Electoral ta cu e dunado di trabou mester percura pa den su compania e trahadonan cu tin derecho di voto riba diabierna 22 di september proximo haya por lo menos 4 ora consecutivo liber den e periodo cu local di votamento (stemlokaal) ta habri, pues entre 8 ‘or di mainta y 7 ‘or di anochi. E pensamento tras di esaki ta cu tur trahado cu tin derecho di voto mester haya suficiente oportunidad pa haci uzo di esaki.

Excepcion: E trahado cu den e periodo cu local di votamento ta habri ya caba tin 4 ora consecutivo liber riba otro base (p.e. e trahado normalmente ta traha mita dia so of e trahado tin un shift hopi tempran of hopi laat), no por haci un apelacion serca su dunado di trabou pa e 4 oranan di trabou liber.

Ehempelnan:

E votado cu ta traha di 7:30 ‘or te 12’ or di merdia y di 1’ or te

4:30’ or di atardi lo mester haya liber di 7:30’ or te 11:30 ‘or di merdia of di 12:30 ‘or te 4:30 ‘or di atardi.

E votado cu ta traha ‘part-time’ di 8’ or te 12’ or di merdia no por haci apelacion riba e 4 oranan di trabou liber.

E votado cu ta traha shift di 7 or di mainta te 3 or di merdia tampoco por haci apelacion riba e 4 oranan di trabou liber. Esaki ta conta tambe pa e votado cu ta traha un shift di 12 or di merdia pa 8 or di anochi of un shift di 3 or di merdia pa 11 or di anochi.

Adicional na e obligacion di e dunado di trabou pa permiti su trahadonan cu tin derecho di voto e tempo liber pa nan eherce nan derecho di vota, articulo 1614c §4 y §5 ta stipula cu e trahado ta mantene su derecho di pago pa e oranan liber cu e ta haya pa eherce e derecho aki.

Departamento di Labor y Investigacion ta pidi tur trahado y principalmente dunadonan di trabou pa tene bon cuenta cu e informacion aki.