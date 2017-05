Ora den un pais gobierno ni su institutonan no ta functiona na un manera debido mas y ta sacudiendo e fundeshi di nos democracia no ta keda pueblo nada otro cu exigi pa esun cu mester actua pone man ariba e ladron, corupto, sinberguenza y burdugonan, pasobra e degeneracion, e decadencia den e norma y balornan den un pueblo cu ta e regla nan di fatsoen, decencia y miralidad lo ser comberti den libertinahe, unda poder ta bira absoluto y totalitario.Ken cu kier lo haci kiko cu e kier sin ser sanctiona basta e ta Avp.Si pueblo ta corda mas cu un par di anja pasa mi a denuncia cu ministro Belly Chines cu Ladroncita di Canal di negoshi, speclacion cu tereno di pueblo ta bende tereno. Mi a denuncia e tereno pazuid di Superfood cu a ser paga 600.000 florin pele y ora e propio hendenan di Avp a reclama Ladroncita e di:” Arubiano mi ta y tambe tin derecho”. Lastima cu ministerio publico tin mas tempo pa persigui un trahador di CEA cu lo a menasa un ministro cu un machete pinta ariba facebook, a sera e pober homber 2 siman, pero negoshi cu permiso, tereno nada nada.!!!!Nan tin tur instrumento legal pa investiga, pero ta ariba ” afroep” politico y depende ken bo ta.!!!Ayera ata cabaron berde cu a sali bou lodo y bin bisa nos cu ey bou unda e tabata den gobierno den lodo ta hole hopi hopi stinki mes cu negoshi cu tereno.!!Ami sa cu ta berdad, pero pa miedo nan no a duna mi e documentonan. Awor cu Otmarito a bin cu hasta e cuenta di banco, unda a prueba cu a bende pa 600.000’florin hasta un optie ariba un tereno pazuid di Superfood y a bin cu luho y detaya, ta kiko ministerio publico ta warda pa sera e ministro y tur envolvi.?????Na Corsou ministerio publico ta laga detene politico cu lo hasta lo a priminti hende ” supuesto” fabor” cu nunca a ser duna y toch a sera hende.!!!! Aki no ta e di cu e a tende di mucha di scol den bus cu nan di cu ta bende tereno di pueblo, pero a presenta tur evidencia di un caso, pero e familia cu e ministro tin mas cu 50 caso asina cu Arubiano, Chines, Venezolano y coordinadornan , unda ta pidi placa pa tereno di pueblo.!!!By the way SIA ladroncita ariba e 600.000 florin a paga BBO, BAZV, Inkomsten belasting, Winstbelasting etc. Ki rol Mike Eman tin cu e protocol cu e a firma cu Ladroncita na 2009.????Pa manda placa pa yui cu ta studia den exterior ta llena yen di papel na banco pa MOT, MOT spierta den tur e transactionan aki di mas cu 30 miyon florin envolvi di unda tur e ” placa” aki a bin y con e transaction nan a tuma lugar, ki rol e ministro, DIP, notario tin den esakinan y ariba nomber di ken pa ken y cual companianan tur e terenonan aki tabata cambia di donjo, manera ta cambia panja. ??????Spierta of llama pidi ayudo di Rasty Rostelli.!!!!!!Mike Eman awor tin ” cos” y awor mester trece WODC.Ronald van Raak elemento infeliz bo a acusa yen di politico, pero awor tin cos bo ta ketu ketu. Ta mi hendenan ???? Boso ta actua ” selectief” y pa stroba, mata hende nan so cu ta para boso abusonan contra nos pais ora MEP goberna.!!!Bay omh.!!!!