Opinion: Iglesianan ta lantando rond manera padestoel

Riba nos isla chikito Aruba ta biba mas cu 40 nacionalidad conhuntamente. Y aunke antes casi 80% di nos poblacion tbta catolico, awendia bo ta wak e fenomeno cu masha hopi “iglesia” ta lanta manera paddestoel tur caminda y den tur districto. Tur di nan ta haci nan maximo esfuerso pa asina gana curazon di e personanan cu ta atende nan misa y asina crece y bira grandi.

E fenomeno aki a bira un negoshi hopi lucrativo pa algun y ta trece su escandalo nan tambe cun’e. Desde tempo di e Apostelnan, nan tmbe como christiannan tbta bishita hopi lugarnan y predica e evangelio segun ensenjansa di Hesus Christo y convence y batisa esnan cu nan tbta topa. Como christian, nos no ta depende solamente di e Papa di Roma of pastornan cu ta busca pa mantene contacto cu nan siguidornan. No ta e cifranan rond di mundo, e edificionan magnifico decora y un cuenta bancario diki ta pone cualkier iglesia bira popular pa join. No, ta e manera con cada un di nos ta comporta nos mes ta conta. Bao di tur circumstancia di bida trata na keda carinjoso, servicial, tratabel, amable, cortes y honesto riba tur cos.

Asina ey cada un di nos por bira un embahador digno di Hesus Christo y gana respet y aprecio pa e fe cu nos ta profesa den nos Senjor Salbador.

Titus 2,7

“Stel u zelven overal tot een voorbeeld van goede werken, met onvervalste leer, met waardigheid, met oprechtheid, met heilzame en onberispelijke woorden, opdat de tegenpartij zich schame en niets kwaads van ulieden te zeggen hebbe.”

“Presenta boso mes como un ehèmpel den bon obra, cu puresa den doctrina, cu dignidad,

cu palabra sano cu no por wòrdu condena, pa e oponente wordo brongosá sin cu e tin algo malo di bisa di nos.”