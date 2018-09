Noticianan for di polis: Cliente a laga rijbewijs como garantia y no a bolbe / Chines a bringa den casino

Choller a caba di sali di KIA y ta causa problema

Dialuna Polis mester a atende cu dos caso den cual chollernan, den palabra bunita bisa adictonan bagamundo, tabata haci fastioso y tabatin mester di Polis pa hala nan atencion.

E prome tabata un asistencia cu a wordo pidi rond di 6.30 do atardi na altura di Taco Bell den Hendrikstraat pa un choller cu ta causa problema. Segun e melding cu a drenta, ta trata di un choller cu tabata gritando manera alma malo y cu e tin un cuchiu den su poder.

Polisnan cu a bay na e sitio ta papia cu e “landloper” di inicial V di 46 aña. El a conta e Polisnan cu e “landloper” femenino DK (4) tabata esun cu tabata haci desordo. Nan a sigui core y banda di e restaurant Kowloon Polisnan a topa cu DK. A constata cu e no tabatin un cuchiu cun’e. Polisnan a papia cun’e riba su comportacion y a conseh’e cu ta miho pa no bay eybanda pa evita problema. El a mustra comprension.

Ta diabierna ultimo e persona aki tabata den Corte y den forma desesperea el a bisa Hues cu e kier sali liber, cu e kier busca yudansa pa su situacion. El a apela na Hues pa yud’e pasobra e tin un yiu, cu ta kedando cerca su mama y cu su mama mester di su ayudo. Hasta el a priminti, ora cu a lague bay, cu e lo comporta su mes. Asina por mira cu tres dia despues di a sali liber ya caba Polis a wordo pidi p’e pasobra e ta haciendo fastioso. E biaha’ki e no a wordo deteni, pero por spera cu un momento of otro e lo haya un check-in na KIA atrobe.

Tambe pa e choller Rompi tabatin problema dialuna, pero den oranan di madruga. E informe cu a drenta na Central di Polis ta cu e adicto ambulante aki tabata canando den centro y tabata zwaai cu un machete riba turistanan.

Pero Rompi ta sabi pasobra nan a bis’e cu ta bay yama Polis p’e, el a bisa “pia pa ki mi tin bo”. Polis a bay den e area berdad pero no a topa cun’e, ni den bisindario. Tambe a bay wak na su “cas” y no a hay’e bou di e mata unda semper e ta. Probablemente el a bay sconde, pasobra e grupo cu cual e ta anda den centro, si tabata sinta bou di e palo cerca di su cas. Central a wordo avisa di esaki.

=-=-=-=

Cliente a laga rijbewijs como garantia pero no a bolbe

Dialuna personal di CITGO Paradera a pidi ayudo di Polis pa un cliente cu a resulta un mal pagado.

Den oranan di mainta e patruya di Santa Cruz a bay na e pompstation unda nan ta papia cu e personal di CITGO. Nan ta conta e Polisnan cu riba prome di september ultimo, e homber EMA a bin tank su auto y a cumpra algun articulo paden.

Na momento di paga a resulta cu e no tabatin su cartera of a lague na cas. El a keda di bay busca placa pa paga su cuenta. Como garantia el a laga su rijbewijs atras. Sinembargo e dia a pasa y te cu dialuna mainta e no a presenta bek pa paga su cuenta.

E Polisnan a keda di busca e homber EMA y papia cun’e pa e bin paga su cuenta. No ta conoci si e rijbewijs di berdad ta di dje.

=-=-=

Problema entre hendenan cu ta traha na beach

Dialuna mainta y merdia Polisnan di beach a atende cu dos caso di personanan cu ta traha na beach y kendenan a haya problema cu otro.

E prome caso ta esun cu Polis ta wordo aserca door di e “beach attendant” di Marriott riba e hecho cu un persona (e homber di inicial L) ta huur stoel riba beach sin cu e tin permiso pa esaki. Esaki ta sosode riba e beach dilanti di Marriott. Ta trata di 4 stoel, cu ta di e mesun colornan cu e homber di inicial P. tambe ta huur cu e turistanan.

Polisnan a bin compronde cu L ta un ex empleado di P., y desde cu el a wordo retira e ta keda move den e bisindario di e hut di P. E polisnan a bay papia cu e turistanan y puntra for di kende nan a huur e stoel y a haya confirmacion cu ta for di L. A busca rond y a bin topa cu L na altura di Blue Beach Bar unda cu a confronte cu loke cu e ta haciendo. El a nenga cu e ta haci esaki, pero mirando e declaracion di e turistanan, a traha un procesverbaal contra dje.

El a wordo adverti cu e siguiente dia lo bolbe pa controla e situacion y si e stoelnan ta eynan, nan lo wordo confisca.

Na Arashi tambe tabatin un problema unda cu patruya di beach mester a interveni.

Na momento cu e patruya tabata pasando riba e parkeerplaats di Arashi, nan ta wordo aserca riba un diferencia di opinion cu tin entre algun persona, esta e doño di un truck di icecream y algun turista cu tabata eynan cu un ATV Tour.

E turistanan, entre otro e mucha homber MD, a pone nan ATV riba e sitio unda cu normalmente e truck di icecream ta staciona. Doño di e truck a papia cu e turistanan y a pidi nan pa move e vehiculonan. Pero ta parce cu nan no tabata di acuerdo y, segun a wordo conta na e Polisnan, nan a bira fresco. A cuminsa gritamento y insulto, hasta pushamento.

E turistanan ta bisa cu ta doño di e truck ta esun cu a cuminsa cu insulta nan y tabata agresivo. A separa e partidonan for di otro y e turistanan a dicidi di sigui nan caminda, cu e tour. Trankilidad a reina. Mas despues un grupo di turista a aserca e Polisnan, kendenan ta confirma cu ta e mucha hombernan riba e ATV ta esnan cu a busca problema y a bay riba doño di e truck den forma agresivo.

=-=-=

Varios kiebro y robo denuncia

Ladronnan a bay cu TV y Frigidaire

Riba e prome dia di siman Polisnan a ricibi mas cu cinco denuncia di kiebro den auto, intento di robo of robo cu nan mester a atende cu nan.

Den oranan di madruga Polis di Noord ta wordo manda dilanti Papiamento Restaurant relaciona cu un caso di robo. Na e sitio nan ta wordo aserca door di un guardia di e negoshi. E homber di inicial N., ta declara cu algun minuut prome el a mira dos homber ta habri porta banda di pasahero di un auto. E dos hombernan a cana bay abou despues. Pero e hombernan no a bay cu nada.

Polis toch a dicidi di tira bista y pazuid di Italo Arubano nan ta topa cu e dos hombernan cu ta cuadra cu e descripcion duna. Ambos a wordo para. Tabata trata di e conocinan di Polis JF y JK. Nan a wordo geskwal. N a bisa cu e no ta duna keho pasobra nan no a horta nada toch di e vehiculo. Central a wordo poni na altura di e caso.

Tabatin un caso tambe den oranan di atardi, ora cu presencia di Polis a wordo pidi na Post di Brandweer na Tanki Flip pa un kiebro den auto.

Na yegada a bin tende cu no tabata trata di un kiebro, pero un botter di gas di airco a explota den e auto y a causa daño na esaki. E datonan a wordo tuma.

Turistanan un biaha mas a bira victima di ladronnan, di cual mayoria ta adictonan cu ta horta pa bende e articulonan y a cambio nan ta haya placa pa cumpra nan droga pa algun dia.

Den oranan di anochi polis di Playa ta wordo manda na un hotel grandi na Playa pa un caso di robo. Nan ta papia cu un turista di inicial V. E ta bisa cu desconocinan a horta su cartera ora cu e tabata landando na e beach priva patras di e hotel. Su cartera tabata den e tas cu el a laga poni riba e beach. No tin camara cu ta dirigi riba e beach aki.

E otro denuncia tabata di un hecho cu a tuma luga na un cas na Paradera. Den oranan laat di anochi Polis di Santa Cruz ta bay na e adres menciona, kende ta bisca cu desconocinan a kibra drenta den su cas. Nan a bay cu un television di marca TLC y un frigidaire. Con nan a bay cu esaki sin cu bisiñanan a nota esaki ta un misterio.

=-=-=

A scucha tiro den area di Noord

Un di e asistencianan di dialuna ultimo ta esun di habitantenan cu a scucha tiro cu a wordo gelos den area di Noord.

Tabata algo despues di mey anochi cu patruya di Noord ta wordo manda na Huang Zhang Supermarket na Montaña relaciona cu e hecho cu a scucha diferente tiro di arma di candela.

Na e sitio e Polisnan a controla tur den bisindario. Pero no a topa cu nada straño. Panort di e supermercado tin un compleho di apartamento. Nan a mira dos turista Mericano cu tabata para pafo riba e balcon di nan camber. A puntra nan si nan a mira algo straño of scucha tiro. Nan a bisa cu algun rato prome algun hoben a tira vuurwerk.

=-=-=-=

Chines 30 aña na Aruba cu paspoort Hulandes y no por papia Papiamento

Polisnan dialuna mester a interveni den un problema cu tabatin den un casino, unda e homber fastioso ta un Chines cu paspoort Hulandes pero cu Polisnan no por a comunica bon cun’e.

Dia 4 di september pa 1.15 di madruga Polis ta wordo manda na un Casino na Playa pa un pelea. Na e sitio nan ta mira cu no tin pelea. A papia cu e guardianan di e casino en cuestion, kendenan a duna nan version di loke cu a pasa.

Un homber Chines tabata hunga den e otro casino, unda cu el a horta un voucher di un otro cliente. Cu e voucher horta el a bin hunga den e casino unda asistencia a wordo pidi. Pa e motibo ey nan a sak’e for di e casino y pa e motibo ey e Chines kier a bringa cu nan.

Segun nan a sigui splica, e Chines a cana bay direccion di su auto, y despues a mir’e ta bolbe cu un paña blanco y un obheto preto den su man. Y ora cu el a mira e Polisnan el a cana bay otro direccion.

E Polisnan a bay papia cu e homber di inicial C y el a declara y a bisa cu e guardianan sin ningun motibo valido a forse sali di e casino. A pidie pa un identificacion, pero e no tabatin’e cun’e sino den auto. A tuma su informacionnan y despues el a bisa nan cu e tin dos paisano mas di dje den casino y kier bay busca nan. A bise cu e no mag bay den e localidad ey mas pa e anochi ey y e mester warda riba nan pafo of otro caminda. Hasta e conseh’e miho e bay su cas.

Polisnan a remarca cu tabata dificil pa comunica cu e homber aki. E no por a papia ni Ingles, Spaño of Papiamento debidamente y e no ta compronde ningun di e idiomanan ey tampoco. A mira cu e tin nacionalidad Hulandes riba su ID y su rijbewijs. El a bisa cu e tin mas cu 30 aña bibando na Aruba.

=-=-=-=

Hobennan a atraca homber pa 30 florin

Dialuna despues di 1’or di madruga un homber ta pidi presenta na Warda di Polis pa entrega algun cos cu el a haya tira riba caminda y probablemente tabata procedente di robo.

Na e ora menciona, despues di 1’or di madruga, ta presenta na Warda di Polis San Nicolas e homber di inicial C di 54 aña. Segun el a conta nan, pa 1.35 di madruga, despues di a pisca den Colony, el a bay su cas, cogiendo direccion pabou. Riba e caminda grandi di Fort Heuvelstraat, el a mira algun cos tira riba caminda. El a bay wak kico esakinan ta Tabata trata di un tas den cual tabatin un paspoort Hulandes, un bancomatico di Aruba Bank y un wega di carta. El a dicidi di hiba e cosnan aki Warda pa e doño por busca nan.

Un rato despues ta presenta na Warda di San Nicolas e homber di inicial C., kende ta conta cu e tabata na Lago Heigths Sportpark ora cu algun hoben desconoci a yega eynan y a cuminsa bringa cun’e. Nan a ranca su tas bay cun’e. El a mustra Polisnan algun rasca cu el a sufri na su elleboog drechi, man y rudia drechi, ora cu el a cay na suela. Tambe e tabata keha di dolor na su nek.

Den e tas e tabatin su paspoort, bancomatico, carchi AZV y 30 florin. A conseh’e bay IMSAN busca un declaracion medico y den oranan di mainta presenta cu esaki pa e entrega e keho.