No tin polis riba brommer mas manera na anja 2009

“Nos mester critica nos mes gobierno”, segun Parlamentario Velasquez. Clarisca Velasquez ta di opinion cu e situacion di criminalidad no por sigui asina. Awor a bin sali cosnan na claridad pa cual ta bay exigi aclaracion di minster di husticia.

Un di e puntonan ta cu no tin mas polisnan riba brommer manera cu tabatatin na anja 2009. Na anja 2009, polisnan tabata tur caminda riba brommer, tabata controla, y tabata mustra precencia.

Sinembargo e depratamento di polis aki a wordo cera, of a keda sin empleado. Ningun polis kier traha na e sector aki, pasobra nan lo keda pega cu nan salario y lo no crece.

Esaki no por! Y lo bay cuestiona y busca aclaracion di minister di husictia. Minister na su turno mester puntra mando policial.

A bin sali na cla cu no tin auto di polis! Hopi autonan di polis danja y polis no tin auto. Esaki ta un fayo di Mando Policial. E autonan no a wordo drecha y esaki no por! Mester di mas patruya riba caya! Trabao represivo pa soluciona caso ta bon, pero ta hiba awa lama.