No tin ningun alerta o alarma nobo pa Zika na Aruba segun Minister Dangui Oduber

Manera cu BoletinExtra a informa caba, algun rato pasa Minister Oduber encarga cu Salud Publico a iforma via su portada di Facebook,  cu no tin alarma nobo of alerta nobo pa Zika na Aruba.

E instancia Mericano cu ta monitor over di Zika lo mester bay corigi su pagina y Departamento di Salud Publico lo mester bay meld af e alerta aki.

E por afecta nos turismo si nan lesa y kere cu tin un alerta.

Casi sigur e alerta ta data di 2016, pues algo bieuw cu a pop up awor como algo cu ta parce di 2018.