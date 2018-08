No tin confiansa mas den Canadian Bank Note kende ta donjo di Lotto pa Deporte

Den algun rueda di prensa e siman aki, Minister Dangui Oduber a anuncia cu el’a cuminza encamina e proceso pa lanta un Lotto nobo di Aruba. Parlamentario Endy Croes tambe a agrega den su rueda di prensa, cu Canandian Bank Note a permiti y copera cu Fundacion Lotto pa Deporte, pa e situacion unda Gobierno ta para awor.

Esaki lo nifica tambe cu lo kibra cu Canadian Bank Note y lo no permiti nan mas pa sigui opera na Aruba y sigur no den e Lotto nobo.

Manera ta conoci, Canadian Bank Note a probecha di e mal maneho di bestuur di AVP, unda e bestuur bao direccion di Da Sousa y Wernet a percura pa ruina Lotto pa Deporte, cual a conduci cu nan mester a baha carson pa entrega e Lotto den man di e compania di Canada. E compania Canades tin un contract pa 15 anja largo pa maneha Lotto, cual lo termina te na 2027. Tur placa di ganashi ta wordo chica mescos cu lechi for di titi di baca y tur cos ta bay Canada. Masha poco contribcion ta keda atras pa deporte di Aruba. Esaki ta impedi e Minister pa hiba su vision y cristalisa su ideanan deportivo.

Na Aruba mes, nos por compronde cu tin suficiente experticio pa draai un Lotto y no ta descarta cu lo gradici Canada y bisanan tambe cu nan no ta welcome mas na Aruba.