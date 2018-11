No por saca afo causa di morto di homber na Madiki Kavel, su curpa a wordo tuma den beslag

Madiki Kavel – Diamars mainta trempan polis y tambe ambulance a bay Madiki Kavel, caminda cu na un adres un habitante no tawata mustra mucho bon. Na yegada di polis y paramediconan, mucho nan no por a haci mas. E cabayero no tawata duna señal di bida. Algun rato despues por a mira recherche y tambe departamento di BFTO yega e adres, pa asina start un investigacio mirando cu no por saca afo causa exacto di su morto.

Di parti Cuerpo Policial nos a haya e siguiente informacion oficial:

” Awe diamars mainta pa 7:27 central di polis ta haya un jamada cu na madiki kavel un hende homber no ta duna señal di bida. Patruya di playa a bay na e adres menciona . Ambulance tambe a jega na e sitio. Personal di ambulance no por a haci nada pa e persona y pa 8:20 dr Texier ta constata morto di e hende homber inicial O.A.J.T. naci na Aruba dia 26 september 1964. Fiscal a laga tuma e curpa den beslag mirando cu no por a conclui e causa di e morto.

Recherche a presenta ,tambe polis technico pa asina haci nan investigacion. Slachtofferhulp a wordo pidi pa asina duna e famia e sosten necesario den e momentonan dificil aki .

Cuerpo Policial Aruba ta manda palabra di condolencia na famia di e fayecido”.