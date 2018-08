Ningun momento Minister di Husticia mr. Andin Bikker a pone presion pa no mete cu trahadonan di e compania Fast Delivery

Minister di Husticia mr. Andin Bikker, for di tempo cu el a asumi responsabilidad como minister di Husticia y Integridad a pone man duro pa tin control riba esunnan cu ta viola ley di LTU. Door di e situacion na pais Venezuela unda cu hopi ciudadano ta subi boto yega Aruba of otro islanan den Caribe, e control di Warda nos Costa a biramas severo cu nunca. Diabierna atardi un biaha mas funcionarionan di Warda Nos Costa a bay haci control y e biaha aki na e compania Fast Delivery. For di e luga aki a bay cu varios trahado cu na e momento ey no por a mustra documento cu nan tin permiso pa traha. Doño di e compania D.H. tambe a compaña su trahadonan den bus pa Warda nos Costa unda el a papia cu e hefe riba e situacion cu a presenta. Un conversion den cual notabatin ningun discusion riba control cufuncionarionan di Warda nos Costa a bay haci pero kico por haci pa esunnan cu si tin nan papel. Tur persona cu a yega Warda nos Costa y tin papel,mester a manda busca esaki y despues di controlnan por a sali sin ningun problema. Contrario na publicacion haci via 24ora.com hefe di Warda nos Costa Sra. Hassell a desmenti cu el a haya instruccion di Minister Andin Bikker pa no mete cu e compania aki. E control aki ta wordo haci na tur compania, pa mira si tur hende tin nan papelnan na ordo y asina cumpli cu ley di LTU. For di hopi tempo no tabatin control severo riba hende ilegal pero cu maneho nobo, Minister Bikker kier mira bek trankilidad y siguridad pa henter Aruba y cu tur hende tanto doño di trabou como esunnan cu kier bin traha na Aruba cumpli cabalmente cu ley di LTU.