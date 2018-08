“Ningun acto di violencia” ta nifica cu e homber no tabata mara!

Contrario na loke e testigo a declara, cu e homber tabata mara cu waya di charger, Ministerio Publico a bisa cu no tin ningun rastro di violencia.

Pues, si no tin violencia, no tin forsa, y e alegacion haci dor di testigo no ta cuadra.

Ta kico e testigo a mira? Autoridad no obstante cu no a haya nada di violencia a tuma e caso como un posibel crimen y ta investigando.

Mester conclui pues cu e victima no a wordo mara? Pero tampoco por a yuda su mes.