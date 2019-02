Nan lo a drenta como turista, y despues ta core rond bende artefactonan electronico

Piedra Plat – Diahuebs atardi habitantenan atento a yama polis y ta avisanan cu tin un Van Hyundai V-car color cora moviendo rond den Sero Lopes. Na yegada na Sero Lopes e Van a move di e area. Despues di algun minuut ta topa cu e Van pabou di panaderia di Bright Bakery y polis ta duna e auto Stop teken. E chauffeur ta cumpli cu e ordo y ta hala para pabou di caminda. Agentenan a baha y a bay na e auto. Den e auto tawata tin un cantidad di articulonan electronico, manera machine di zaag, machine pa pomp awa y mucho mas. Durante preguntanan e hombernan a bisa cu nan ta di Venezuela y cu nan a bin Aruba y tawata bendiendo e articulonan rond. E momento ey nan no por a mustra polis ningun papel, y tampoco permiso pa bende cos ariba caya. No a keda polisnan nada otro pa detene ambos homber y pidi transportwagen. Ambos lo wordo pasa over pa Guarda Nos Costa, pa procesanan. Segun nos a compronde nan lo a drenta como turista. Con nan a drenta cu tur e artefactonan aki ta e pregunta.