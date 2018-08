Na 2014 Avp a cambia ley pa laga preso den libertad irrespecto nan delito cometi… tambe pedofiel

Tin dos preso cu a comente actonan inmoral cu mucha (pedofiel) cu a wordo laga den libertad, despues di a sinta 2/3 parti di nan castigo y faltando 2 of 3 luna prome cu nan castigo termina.

Minister Bikker a informa diadomingo mainta, cu esaki ta posibel via ley y ta danki na un ley cu a wordo cambia na 2014 bao gobierno di Avp, unda artikel 37 ta bisa cu e preso por bay liber poco mas prome, irrespecto cual delito ela comente!

Segun Minister Bikker, tin un “ommisie” den e ley aki, cual kemen cu a lubida di pone den e ley e condicionnan pa cual un preso por bay liber poco anticipa, manera entre otro cual te delitonan cu e no por bay liber anticipa.

Aparte di e ley, a bini cu un maneho, cu ta regula toch e libertad, condiciona na e delito cu a wordo cometi.

Sinembargo ta error di Ministerio Publico cu a cambia e maneho aki unilateralmente, sin consulta e minister algun luna pasa.

Pues e minister a firma e libertad pa dos pedofiel, basa riba confiansa y conseho di Ministerio Publico, sin sa cu Ministerio Publico a cambia e maneho!

Sinembargo diadomingo 19 di Augustus a soluciona e asunto aki for once and for all y a delega e poder aki na un comitiva di hueznan y reclaseering, kendenan conoce e casonan y asina ta kita e asunto aki for di schouder di e minister, evitando asina cu cada rato oposicion lo usa esaki pa bash e minister of gobierno politicamente.