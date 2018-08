Muher raso kier a pasa auto riba su ex-pareha

Diamars anochi Polisnan ta wordo avisa door di un homber cu su pareha tabata kier a mate.

Rond di 7’or di anochi patruya di Playa ta wordo manda den Fiyostraat pa un intento di matamento. Na e sitio nan ta papia cu un homber kende a bisa cu e tabatin un relacion cu un señora. Pero e señora ta un persona hopi jaloers y pa e motibo aki e mester a pone un fin na e relacion.

Esaki, el a bisa, no ta prome biaha cu e muhe ta busca problema cun’e. El a bisa cu awo e muhe a bin na cas di e tata di dje y naturalmente busca problema. Despues e muhe a subi su auto y a reverse hopi duro pa dal’e. E mester a bula na banda pa evita cu e ta wordo gedal. Despues a muhe a bay for di e sitio. E muhe ta core den un Jeep creme y cu e tabata bou influencia di alcohol. A controla den bisindario pero no a topa cu e auto. E homber a bisa cu e lo bay recherche pa entrega un keho.