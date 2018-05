Muhe turista a comete destruccion na dos auto di polis, despues cu ela wordo deteni

Palm Beach: Dialuna algo prome cu 8’or y mey di anochi, presencia di polis ta wordo pidi na Pelican Pier pa un dama turista cu tabata riba un catamaran, kende tabata bou influencia y tabata haciendo hopi fastioso. Polis maritimo ta bay atende cu e dama aki, mientras tabata wardando riba un patruya di polis.

Na pelican Pier

Na yegada di e patruya, e agentenan policial ta papia tur na bon cu e dama aki, kende no tabata mustra mucho bon di cabes y e no kier a rasona. E agentenan na e sitio ta dicidi di transporte pa warda di Strandpolitie.

Destrucion na e patruya di polis

Na caminda pa warda di Strandpolitie, e dama ta bira mas razo ainda y agresivo riba dje. Ela cuminsa comete destruccion na e auto di polis, esaki a sosode na altura di Riu Antilla. E agentenan a dicidi di no sigui cu e dama aki mas den e patruya, pero nan a opta pa pidi pa presencia di transportwagen di polis y asina transporta e turista aki pa warda di Shaba.

Cu boei na man y pia ela kibra glas di transportwagen

Hopi liher e transportwagen ta yega na e sitio y ta tuma e turista aki over, na man y pia e polisnan a boei e dama pa por a hink’e den e transportwagen. Asina mes na caminda pa warda di Shaba, ela logra destrui un glas tambe di e transportwagen, ela kibra e glas di patras, banda rechts.

Polis a carga e dama hibe den Warda di Polis

E agentenan policial mester a carge hibe den Warda di polis, mientras nan tabata cargando e, e tabata yora y bisa cu “Let me go, I won’t do it again”, pero ya tabata hopi laat, ela destrui propiedad di Cuerpo Policial y sigur mester wordo poni responsabel pa e destruccion cu ela comete na e dos autonan di polis.