Muhe a wordo deteni dilanti Great Rich bar restaurant, e tawata hopi burachi

Paradera – Diasabra marduga pa mas o menos 2:20, polis a bay ariba e parkeer plaats di Great Rich bar restaurant.

Eynan lo tawata tin un muhe ta grita, paso un homber lo no tawata kier pa e baha for di auto.

Na yegada di polisnan na Great Rich, nan a topa cu un auto color cora, na e auto un homber para.

A resulta cu polisnan ya conoce e pareha aki.

Polisnan a wordo splica pakiko e homber no tawata kier pa e muhe baha.

A resulta cu e muhe aki a bebe di mas, pero no kier a tende di su pareha cu ta basta y ta ora pa bay cas.

Problema a start momento cu e muhe aki lo a purba pa bula for di e auto, probablemente pa bay sigui bebe.

Polisnan pa evita un desgracia a hiba e muhe warda, pa asina e por calma y nivel di alcohol baha.

Mester bisa cu e muhe tawata bastante bebi.