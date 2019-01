Motor di Nissan March a kita despues di accidente na Savaneta

Savaneta – Diaranson marduga pa mas o menos 3:20 a.m, polis y ambulance a wordo avisa di un accidente serio poco pabou di Mariniers Kazerne, y cu tin hende benta ariba caminda. Mesora patruya di San Nicolas a bay e sitio y enberdad ta bin top cu e chauffeur di un Nissan March, e tawata pafo di e auto ariba tera drumi. No ta conoci si ela wordo saca ora di e impacto, of e mes a baha y cay eynan. Agentenan mirando cu ta tratando di un accidente serio a pidi ambulance cu urgencia. Paramediconan na nan yegada mesora a cuminsa stabilisa e victima cu a ricibi hopi sla. Segun nos a compronde, Nissan March lo a baha caminda y dal contra un cura di cas. Debi na e impacto duro contra e cura di cas e motor lo a kibra y kita for di e vehiculo. Esaki a keda benta ariba caminda. Durante cu Paramediconan y polisnan tawata bezig atendiendo cu e accidente y e chauffeur herida, un Toyota Avensis tawata acercando. E Toyota Avensis lo no a mira e motor ariba caminda y ta dal esaki haciendo un desordo duro spantando tur hende eybou. Despues cu e Avensis a dal e motor esaki a bay cay y keda pega na un cura di cas, pues por imagina con duro e Avensis tambe tawata biniendo. Mesora a bay mira si e chauffeur ta ok y esaki a resulta di ta ok pues no a resulta herida. Pa loke ta e dama di e Nissan March ela wordo transporta pa hospital y famia a wordo notifica di e accidente. Departamento tecnico di polis a wordo pidi na e sitio y tambe specialista di trafico.