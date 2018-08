A Citgo refinery in Romeoville, Illinois, near Chicago, is shown on March 3, 2005.

Misterio!!!! Mancha di sanger grandi riba tereno di refineria Citgo Diaranson ultimo den oranan tempran mainta Polis a wordo manda na Lagoweg pa un situacion un poco sospechoso. Esaki tabata den bisindario di CITGO Oil na San Nicolas. Na e sitio nan ta papia cu e guardia di inicial D y R, kende a bisa cu nan a bin haya rastro di sanger riba e tereno. Den pasado, nan ta bisa, cu a horta basta material na koper, di balor halto, for di tereno. E mainta nan a yega trabou y a topa cu e manchanan di sanger. Nan ta sospecha cu personanan a subi e tereno sin permiso y a herida nan mes formalmente den intento pa horta koper. Pero nada no a wordo horta. Autoridadnan concerni a wordo poni na altura.