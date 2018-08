Misterio!! Homber a haya un bati di trincion na Eerste Hulp na Aruba, sin motibo y sin conoce e agresor!

Diahuebs den oranan di merdia Polis di Playa ta wordo manda cu urgencia na Emergencia di dr. Horacio Oduber Hospital pa un caso di maltrato.

Na e sitio nan ta papia cu e homber di inicial C., kende su wowo robez tabata hincha y e tabata keha di dolor patras di su cabes y na su cara. Segun el a bisa, su señora a bay hospital pa ayudo medico y a bay pa compañe. Dado momento el a bay pafo y a leun su mes riba un pilar na e parti pariba di entrada pa emergencia pa duna e ruman homber di su casa chens pa drenta paden.

El a pasa man cu su celular y a cuminsa wak den dje. Dado momento el a mira un homber biniendo for di panort pero e no a preocupa su mes cu esey. Di repente el a haya un sla duro na su wowo robes y djei algun sla mas cu un obheto of mokete. Door di e slanan el a manera keda confundi un rato y a dal su cabes den e pilar. Su celular a cay na suela y e pantaya a kibra. El a mira un homber bisti cu un short color kaki y un capuchon color scur ta core bay. Esaki ta unico cos cu e por corda. E homber a dal contra e pilar y a laga un obheto preto cay. Esaki tabata parce un wapenstok (chikito) cu Polisnan ta uza. E homber a sigui core direccion oost y a disparce.

C ta bisa cu e no tin problema cu niun hende. Ta prome biaha cu e ta mira e homber ey y e lo no reconoce. E homber no a bay cu nada di dje tampoco. Polisnan mes a mira cu su wowo robes tabata completamente tapa. E tabatin dolor na su cara y patras di su cabes unda cu el a haya golpi.

El a keda di pasa den oranan di mainta pa entrega keho di maltrato. Guardianan a keda di mira e filmacionnan di e area ey, y e momento ey nan a busca rond pero no a topa cu e persona describi.