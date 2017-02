Mirando e alarmante crecimento di criminalidad na nos isla, nos como ciudadano tin cu cuminsa implementa cierto medidanan pa garantisa nos siguridad

Un recomendacion di Señora Tatiana Eman-Mallarino, esaki den cuadro di e cantidad grandi di atraconan. Sra Tatiana ta conoci como un di esnan den front, di e marcha contra criminalidad cu a tuma luga aña pasa.

Aki mi ta haci algun recomendacion:

Pa cas:

– Bo cas mester ta semper na lock. Tur bentana y porta bon cera.

– Ora bo sali, no laga e yabi atras y scond’e bou di piedra, mailbox of potch’i mata.

– Si bo tin alarma, lag’e ta bon conecta; si bo no tin, cuminsa pensa ariba inverti den un.

– Evita di ta predecibel. Ladronan ta vigila nan victimanan. Purba yega cas ariba diferente ora y yega for di diferente caminda.

– No comenta ariba Facebook of cu hopi hende ora lo bo ta cu vakantie y e cas lo keda bashi.

– Si bo tin camara, laga nan ta visibel, no sconde nan.

– No laga obheto di valor/placa na cas, si toch bo no tin otro caminda pa warda nan; purba pone tur cos hunto den un safe BON scondi. No laga nan verspreid/visibel rond di cas

– Si bo ta bay sali, laga e cas atras di un manera cu ta duna e impression cu tin hende paden, dus luz, TV of radio cendi, etc.

– No habri porta pa hende cu bo no conoce.

– Tene bo cura bon ilumina anochi y marduga.

– Un cacho semper ta yuda, pero esunan chikito ta fantastico, ya cu nan ta blaf sin stop.

– No drumi cu bentana habri.

– Drumi cu cortina cera pa niun hende por wak paden.

– Si bo ta bay biaha, laga paña colga ariba cabuya pa duna e impresion cu si tin hende na cas.

– Ora di yega y sali wak rond bon y sea alerta di cualkier persona den proximidad.

– Saca potret di cualkier persona of auto straño den bo bario.

– Cera compromiso cu bo bisiñanan pa yuda otro. Traha un Whatsapp chat group y reporta cualkier movecion straño den cercania, UNION TA HACI FORSA.

Ariba caya:

– Sea alerta, no cana distrai; mucho menos cu cellular den man ta chat of papia. Tur bo sentidonan mester ta alerta.

– No lanta placa bo so, ni durante e oranan di anochi.

– No cana cu articulonan ostentoso ariba caya.

– Ora bo core auto, wak si no tin hende ta sigui bo.

– Cana cu bo tas cera y bon wanta. Hende homber no carga e cartera den e saco patras di e carson, pero dilanti.

– No habri bo cartera ni conta placa ariba caya.

– Purba cana cu no mucho cash.

E recomendacionan aki no ta pa drenta den panico, pero pa nos tur ta mas atento y pa nos no sigui duna e delincuentenan e oportunidad pa caba cu nos paz y trankilidad.

Consehonan di Tatiana Eman-Mallarino pa bienestar di nos tur! 😉