MINISTERIO PUBLICO (OM) , awor si Ta BASTA !!!

Dicon ta un PAUL CROES SO ta investiga y NO e LADRONICIA AKI DI TERENO , COMETI PA BENNY SEVINGER HUNTO CU LADRONCITA ARENDS , PERO TAMBE E TANTISIMO PERMISO CONHUNTAMENTE FIRMA CU PAUL CROES ??? M.P. , DICON NO TA INVESTIGA E CASO DI LADRONICIA DI E HEDGING CONTRACT DI MIKE DE MEZA y UTILITIES unda tin 180 MIYON TA PERDI ??? M.P. , DICON NO TA INVESTIGA e CASO DI BUSHIRI HOTEL ??? DICON NO TA INVESTIGA WINKLAAR DEN E CASO DI SEGURO MEDICO PA STUDIANTENAN TAMBE E CONTRACTO CU ISA ??? M.P. , DICON NO TA INVESTIGA E CONSTRUCCION DI E AMPLIACION DI HOSPITAL di SCHWENGLE ??? M.P., DICON NO TA INVESTIGA DOWERS PA A REGALA PROPIEDAD DI PUEBLO , ESTA NOS RADARNAN(SIN APROBACION Di PARLAMENTO)??? M.P. , DiCON NO TA INVESTIGA MIKE EMAN , PA A FIRMA CU PHILIPS PA TA PONE LEDLIGHTS VIOLANDO e LEY DI CONTABILIDAD ??? HENNY EMAN , MIKE EMAN A MALTRATA “TICO CROES” y awor “PAUL CROES” , awor TAMBE nan a caba di anuncia un HOBEN “CROES”di PARADERA pa ta AVP su próximo VICTIMA !!! Tur ta “CROES”, TA P’ESEY , NAN MESTER KEDA COLGA MANERA CRIMINAL ???MINISTERIO PUBLICO, MI TA PIDI BOSO ATENCION Y ACCION INMEDIATO PA TUR E CASONAN DI CORUPCiON AKi , SINO ABO “MINISTERIO PUBLICO” TA BIRA CULPABEL DI E GOBIERNO CORUPTO y LADRON DI AVP !!! ATENTAMENTE , ex MINISTRO di HUSTICIA , RUDY CROES .