MINISTERIO PUBLICO (M.P.) TA SORDO Y CIEGO KETO BAY PA E LADRONICIA DI TERENO DI PUEBLO AKI , CU E AUTORNAN , BENNY SEVINGER , MIKE EMAN Y LEONCITA ARENDS !!! M.P. A BIRA CO-CULPABEL DEN E CASO AKI TAMBE !!! TANTISIMO CASO DI CORUPCION ; PERMISO GATE BENNY&PAUL , seguro pa studiantenan , WINKLAAR , AZV y EXPANCION HOH , SCHWENGLE , REGALA RADARNAN , DOWERS , BUSHIRI GATE , HEDGING WEB(AFL 180 miyon) , MIKE DE MEZA , LEDLIGHTS cu Philips , MIKE EMAN !!! ATENTAMENTE ,
EX-MIN. HUSTICIA , RUDY CROES .