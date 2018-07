Min. Oduber a contesta Desiree: Tur loke bo a trece dilanti ta erroneo.. facilidad na Pos Chikito lo no causa molester

Den un carta cu Minister Oduber a manda pa Desiree Croes, relaciona cu e facilidad nobo di Serlimar na Pos Chikito, e mandatario ta bisa cu tur loke Desiree Croes a trece dilanti den su carta di protesta ta erroneo, sea ta basa riba mentira of mal informacion.

E carta a adresa tur e puntonan di Desiree Croes; E carta ta bisa cu na e facilidad na Pos Chikito lo no bini ningun sushi. Tampoco lo bini ningun sortiamento di sushi di cas cu tin holor desagradabel. E trucknan di Serlimar tampoco lo bini na e facilidad aki. Lo no tin molester di sonido ni tampoco di holor. Y e carta ta bisa tambe cu e habitantenan di Pos Chikito ta wordo aprecia, pues contrario na loke Desiree Croes a pretende, esta cu nan no ta wordo aprecia. Pa lesa e carta, CLICK AKI.. brief antwoord desiree