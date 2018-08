Mensahe!! Ta un error pa Gobierno juda hende pober of den pobreza segun bijbel

“Esun cu no traha, lo no come”

Tur mainta den nos inbox ta drenta mensahenan inpirativo cu na final ta basa su mes riba palabra di bijbel. Aki tin un mensahe cu ta hala atencion. Nos ta enfatisa cu e mensahe, pensamento aki no mester ta opinion di nos redaccion.

“Mi a scucha noticia ayera y esaki a pone mi pensa y hopi vraagtekens (???) a drenta den mi cabez. Dicon tin cierto politiconan cu no ta wak cu cierto decisionnan cu nan kier of a tuma ta destrui moral di su pueblo? Hopi programanan social ta wordo entama cu e meta final pa e politico/partido/gobierno gana voto. Pero mi ta corda un discusion cu nos a yega di hiba na Universidad cu un profesor di rechtsgeschiedenis cu a introduci nos den e origen di nos leynan actual cu ta deriva di e leynan Romano.

Y e huristanan Romano tabata indica e temponan aya caba lo siguiente na e Senado:

1. Bo no por traha ley pa acomoda e pober/esun cu no ta traha, pa obtene prosperidad, trahando ley pa depriva e trahador di su prosperidad.

2. Loke un hende ta obtene sin traha p’e, ta pa motibo cu un otro cu SI ta traha mester keda depriva di dj’e.

3. Gobierno no por duna otro algo, sin antes no a kita for di un otro.

4. Bo no por multiplica prosperidad door di dividi esaki.

5. Si mitar di un comunidad ta pensa cu nan no mester traha y contribui na nan mes y na nan pais pasobra nan ta pensa cu e otro mitar cu SI ta traha lo mester cria/cuida nan; y e otro mitar cu SI ta traha cuminsa pensa cu no ta vale la pena traha mas pasobra otronan cu NO ta traha lo hanja loke cu nan a traha duro p’e, anto esey lo bira e comienso di e fin di un nacion.

P’esey mi ta pensa cu mester pone tur hende para straight un rato y implementa e motto di :

“Of bo ta traha p’e of bo ta biba sin dj’e” den cabez di cada ciudadano aki na Aruba.

Esey pa mi ta muestra di un SIN MIEDO!

2 Thessalonikers 3:10

“Want ook toen wij bij u waren, geboden wij u dit, dat, zoo iemand niet wil arbeiden, die ook niet ete.”

“Pasobra tempo cu nos tabata serka boso, nos a ordená boso esaki: si un hende no kier traha, anto e no lo come tampoco.”