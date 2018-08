Menasa serio a cay na Olde Molen pa hoben cu den pasado a los tiro riba e club y tabata kier a drenta paden

Noticia di polis: Diadomingo pa 3.57 di madruga tabtin un caso di menasa na e Club Olde Molen. E melding ta drenta telefonicamente, cu lo tin un menasa contra algun uitsmijters di e localidad Olde Molen. Dos patruya di Noord a sali for di Shaba pa bay na e sitio. Nan ta bin for di e guardia di inicial W., cu cuatro mucha homber mas tempran e anochi ey tabata kier a drenta e luga. Dos di nan a wordo listra y a wordo permiti pa drenta. E otro dosnan, entre nan e conoci di Polis G a wordo cori for di e sitio pa motibo cu den pasado caba a nengue entrada pasobra el a tira riba e luga y hasta a sinta castigo pa esaki.

E dosnan cu a wordo cori a rabia pisa y a expresa palabranan menasante den direccion di e personal di siguridad. Tambe W a declara cu e mucha hombernna ta coriendo rond den un Chevrolet Comfort color shinishi. A topa cu e vehiculo en cuestion riba e parkeerplaats. Polis a para e auto y a ordena nan baha pa revisa e vehiculo. E dos hendenan den e auto tabata T (28), kende tabata e chauffeur, y G (29) ocupante. Nan tabata den compania di e conoci di husticia, esta e homber F (23), kende tabata riba e parkeerplaats. E tambe a wordo listra. No a haya nan cu nada particular y T a declara cu e siguridad no kier pa T drenta paden pa motibo di un incidente den pasado. A papia cu T y a bise pa bay for di e sitio y el a mustra comprension, pero a bisa cu tanto e guardianan como doño di e luga tin arma den e localidad. Autoridadnan concerni a wordo poni na altura di e caso aki.