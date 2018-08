Menasa a cay contra guardia di The Village: ‘Mi ta bin bek y mi ta bay tirabo mata’

Noticia emiti pa Polos: Den zona hotelero tabatin un caso di menasa cu a tuma luga den oranan di diasabta anochi, rond di 9.25. Na e ora indica Central di Polis ta manda patruya encarga cu e zona hotelero den e area pa un caso di menasa. Na e sitio ta papia cu e guardia di Giannis. E homber di inicial E., ta bisa cu e ta encarga cu vigilancia di e autonan riba parkeerplaats di Gianni’s y tambe cu esnan na The Village. El a mira chauffeur di un Nissan Cube shinishi, cu a staciona malo. El a informa e persona cu e no mag staciona auto asina pasobra e ta stroba otro automobilistanan. E homber a mustr’e cu toch e ta staciona di e forma cu e kier y a cana bay. Pero prome cu esey el a bisa e guardia cu si e kier, e por yama polis si e no ta di acuerdo cun’e.

Un rato despues e homber a bolbe y a core e auto bini den su direccion y a trata di alcansa. Pero e guardia bisa cu el a bula na banda. E chauffeur a para y a baha su bentana y a bis’e: “Mi ta bin bek y mi ta bay tirabo mata.” Despues di esaki e homber, kende e no conoce, a bay for di e sitio.