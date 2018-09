Mas detencion por cay! Corupcion den Warda Nos Costa unda ta tuma placa durante accion pa no bay cu ilegal

Diaranzon a bira conoci un otro gate mas, cual ta Warda Nos Costa Gate, unda tin un persona cu tabata traha na Warda Nos Costa a wordo deteni. Ministerio Publico a confirma cu e persona ta wordo sospecha pa corupcion.

INFORME ADICIONAL:

Informe adicional cu BoletinExtra.com a haya ta bisa cu for di anja pasa e persona aki no ta traha mas na WNC, pasobra el’a haye envolvi den un asunto unda el’a bira sospecho di hortamento di koper, cual na final a sali liber di esaki. Awor tin un otro caso den su contra, unda e ta sospecha di corupcion.

UN ILEGAL A DENUNCIA:

Den e caso nobo aki, aparentemente un ilegal a basha bao, unda e persona aki ta cobra placa bao mesa cu documento falso.

Tempo cu e tabata traha na WNC, e tabata informa donjonan di trabao di control di WNC y tabata cobra basta placa, segun informacion cu nos redaccion a ricibi.

Tambe ta asina cu tin indicacion serio cu e ta ganjando cu e ta trahando activamente na WNC ainda, unda ta cobra donjonan di trabao basta placa y ta percura pa avisa e donjo ora WNC ta na caminda, pa asina saca e ilegalnan rapidamente for di e negoshi, pa ora cu e van yega, ya caba e ilegalnan a bandona e lugar.

Tin mas colega di WNC cu por cay.

Tur cos ta draai rond di un rapport cu un empleado nobo a traha, riba dos colega di WNC, pa cual den su rapport e ta conta riba un anochi cu a bay controla un negoshi, e por a observa movecionnan hopi stranjo y dudoso di dos colega, y a bin constata cu a laga hende bay, of mihor bisa no a detene cierto persona cu tabata ilegal, y a cobra placa.

E sucedido aki a wordo raporta na e ex- hefe di Warda Nos Costa, kende a accepta e rapport aki for di e empleado nobo.

E alegacionnan di corupcion, tin di haber cu cobramento di placa, saca informacion, facilita informacion, falsifica un of otro documento, bende movecion di WNC bao mesa, y asina cobra sumanan astronomico den forma di placa cash y of tambe den forma di mercancia.

Aparte cu tin fuerte indicacion riba e persona cu a keda deteni, aparentemente e no ta trahando su so, pasobra apesar cu e no ta trahando, e tin su contactonan dentro di WNC cu ta facilite informacion.

Pesey mes no por descarta cu por tin mas detencion cu por cay un ora pa otro.