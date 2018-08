Marlon Sneek ta waak pitufo

Ainda e kier pretende cu AVP lo a logra un SURPLUS den 2018 conforme normanan di ley LAFT y CAFT

Segun Parlamentario Endy Croes cu Parlamentario Marlon Sneek ta wak pitufo of ta dal piedra. Otro mi no por pensa di su persona. Marlon Sneek recientemente a declara den conferencia di prensa, cu si a sigui e maneho di Mike Eman y AVP lo a logra un Surplus den aña 2018 di acuerdo cu e ley di LAFT cual ta stipula un Surplus di 0.5% cual ta igual na 25 Miyon florin. Increibel cu Marlon Sneek a sinta den mesun reunion cu ami a sinta na Juni momento cu CAFT tabata na Aruba.

Den e reunion ey Marlon Sneek no ta habri su cos di papia pero a keda keto y tuma tur e golpi cu presidente di CAFT a basha riba e “vorige regering”. Of bo ta homber of bo ta muhe pero bo no por ta mita mita. Awe Marlon tin masha splicacion pa e maneho desastroso di Mike Eman. Den reunion cu CAFT e tabata “muisstil”. Presidente di CAFT a splica su dilanti cu e debe nacional a crece di tal forma e ultimo 8 añanan unda AVP a mas cu redobla esaki di 41.7% pa alrededor di 90%. Interes cu Aruba mester paga den 2018 ta 216 MIYON florin cual ta igual na 600 mil florin pa cada dia. Marlon a keda stil stil!!

Raymond Gradus a menciona y nos tin e grabacion, cu un baby cu nace awe tin un debe di Afl. 40 mil riba su cabez. Tristo Marlon, dicon bo no a reacciona e ora ey? Gradus textualmente na palabra: “Aanjagen van Economische groei door schuld op te bouwen werkt niet voor een kleinschalig economie en dit is nu bewezen. Onze Conclusie is dat het niet heeft gewerkt”. Marlon Sneek, muisstil!!! Raymond Gradus a splica tambe cu enberdad AVP “NO a logra e norma di 2017 cual mester tabata un deficit di 0.5% di acuerdo cu ley di LAFT pero esaki a resulta di ta 2.6% mas e deficit di 0.5% a alcansa 3.1% cual ta igual na un deficit di 155 MIYON pa locual ta trata aña 2017”. “De Norm 2017 is BUITENBEREIK”. Marlon Sneek di AVP tabata muisstil atrobe.

Mi tabata den e mesun reunion ey y ta pesey mi por papia. Marlon Sneek den nomber di AVP a sinta tuma tur e golpi manera un mucha manda di zesde klas sin reacciona y defende nan maneho. Awe Marlon kier sali pafor casi 2 luna despues y kier splica cu si a sigui e maneho di Mike Eman lo a haal tur norma incluso e Surplus di 2018. Ken por kere e manipulador y mentirosonan asina? No solamente manipulador pero alaves un cobarde masha grandi.

Den reunion cu e Hulandesnan ora nan a splica na placa chikito e “desaster financiero” cu boso di AVP a ocasiona, bo no a reacciona y para pa boso maneho pero manera un gran cobarde a guli tur cos manda abao. Awe bo kier ta “HULK” specialmente den boso prensanan cumpra manera Speed. Grita tambe cu e ta orguyoso di a fungi 8 aña den Parlamento. Het kan verkeren!! Endy Croes ta termina bisando cu otro siman e lo pluma Marlon Sneek. Gañamento a yega su limite!!!