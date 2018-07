Marcos Bislip: Lo observa un pida masha chikito di eclipse lunar na Aruba

Aruba Astro Research asociacion nacional arubano di astronomia instancia oficial pa cu e tereno di astronomia na Aruba pa medio di Marcos Bislip den calidad como astronomo presidente di Aruba Astro Research y representando e tereno di astronomia na Aruba y miembro di Astronomical Leaque y ta forma parti di e team internacional eclipse y astronomia di NASA y IAU for di 1997 te cu awe 2018 ta informa na comunidad arubano relaciona cu e evento di Eclipse Total di Luna Saros 129 cu lo tuma lugar Dia 27 di Juli 2018.E Eclipse Total di Luna di Dia 27 di Juli 2018 lo no wordo observa aki na Aruba solamente loke por wordo observa ta e sombra leve Penumbra na e rand ariba di e luna cu ta di un duracion cortico cu ta pa 7:09 di anochi y su maximo ta pa 7:11 di anochi y ta termina pa 7:28 di anochi na momento cu e proceso di e penumbra di eclipse di eclipse lunar lo termina complete.

Na Aruba nos no ta bai observa e Umbra esta e sombra mas scur di Parcial y Total esta e Blood Moon no ta wordo observa aki na Aruba pero na e parti pariba di e continente africano, egypto y medio oriente.

Partinan di Europa y Asia lo observa parti di e total y parcial di e eclipse.

Nos na Aruba lo no observa esaki nos a keda net pafor di e sombra umbra esta esun di parcial y total di e luna solamente e parti penumbra so ta visibel y esei por wordo observa cu un verkijker of telescope esta e sombra leve ariba e superficie di e luna.Otro Aña Dia 20 di Januari 2019 nos na Aruba y nos region lo experiencia un Eclipse Total di Luna completo.Ta asina cu e otro parti di mundo lo observa e Eclipse Total di Luna perfecto y e parti pariba di e continente africano, egypto y medio oriente lo observe 100% cu Blood Moon.E Eclipse Total di Luna di Dia 27 di Juli 2018 e parti di Penumbra ta inicia pa 1:14 di merdia ora local na Aruba no ta visibel y pa 2:24 di merdia ora local na Aruba e parcial ta inicia no ta visibel e eclipse total ta inicia pa 3:30 di atardi ora di Aruba no ta visibel y pa 4:21 di atardi ora na Aruba e eclipse total ta alcansa su maximo no ta visibel na Aruba luna ta bou di horizonte ainda pa 5:13 di atardi ora na Aruba e eclipse total ta termina no ta visibel pa 6:19 di atardi e parcial ta termina no ta visibel na Aruba y pa 7:09 di anochi e luna ta sali na Aruba ta bin ariba horizonte y e penumbra ta visibel na Aruba pa 7:11 di anochi y e parti maximo di e penumbra ta tuma lugar pa 7:11 di anochi y ta termina pa 7:28 di anochi.E Eclipse Total di Luna Saros 129 Dia 27 di Juli 2018 ta bai ta e eclipse total mas largo den duracion di Siglo 21 esta di Aña 2001 te cu Aña 2100 di 1 ora y 43 min y 57 seconde.Magnitude di eclipse ta di 1.609, penumbra magnitude di eclipse ta di 2.679, duracion total di eclipse ta 6 ora y 14 min, duracion total di eclipse parcial su fasenan ta di 2 ora y 12 min.