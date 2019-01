Locutor Ralph Maduro deteni pa agresion y destruccion

Palm Beach – Diasabra marduga polisnan di Noord a hayanan ta bay Palm Real, un compleho di apartamento situa tegenover di Local Store. Eynan un homber lo ta agresivo y posiblemente a comete destruccion. E homber posiblemente tawata bou influencia y na e momento laat ey e kier a bishita un amiga. Pero, cos lo no bay na su gusta y ela rabia. Door di esaki ela rabia masha hopi y comete destruccion, nos no por a confirma si ela yega na e amiga y maltrate tambe. Polisnan no a keda nan nada mas cu detene Sr Maduro y hibe geboei warda, mirando cu e ta un poco rabia. Eynan segun procedura lo a haya un cel un tiki calor y pa e refleha loke ela caba di haci. Algun siman atras e mes un locutor aki tawata envolvi den un boksmento ariba e crusada unda Kentucky nobo ta situa y a bandona e sitio, loke no mag. Pues tin manera un scuridad siguiendo e locutor aki.