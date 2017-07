Ladronnan ta drenta Kinnpo na Cura Cabay y bay cu 60 caha di whisky

Cura Cabay: Diabierna den oranan di marduga patruya di San Nicolas ta wordo manda na altura di Kinppo Supermarket na Cura cabay, pa motibo cu lo tin tres ladron den e Supermercado.

E patruya mesora a bay na e sitio, nan a pasa prome dilanti pero no a mira nada particular y a dicidi di pasa bandi pabou di e Supermercado, eynan e patruya a wordo aserca pa un persona cu ta biba net eybanda, e persona a bisa polis cu ela tende mescos cu algo a cay y ela dicidi di sali wak pafo kiko ta pasando, e la mira tres persona cara tapa cu un flanel lora, nan a cuminsa na agredie pero ora un familiar a cende lus, nan a core subi den un Nissan Skyline shinishi y a bandona e sitio. Segun e persona, e ladronnan lo a slai for di e porta di emergencia.

Polis mesora a comunica cu e doño di e supermercado y despues cu nan a yega, e doño a bin ripara cu e ladronnan aki a bay cu casi 60 caha di Whisky Old Parr for di e deposito, paden nan a bin ripara cu e ladronnan a pasa via e dak y a hala e camaranan di seguridad for di nan angulo. Riba e dak nan a haya varios mancha di sanger cual aparentemente lo por ta di un di ladronnan cu lo a herida su mes tambe a haya un caha di whisky Old Parr, e caha aki a keda confisca pa mas investigacion.

Departamento Technico di polis a keda di pasa den oranan di mainta, e caso aki ta den man di autoridad pa mas investigacion.