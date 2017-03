Ladronnan cara tapa, ta bay cu brommer nobo for di George Cycles ariba Boulevard

L.G.Smith Boulevard – Diadomingo marduga den careda di 4:30 polisnan ta bay George Cycles pa un caso di kiebro y ladronicia.

Na yegada polisnan ya a tuma nota di e vitrana kibra.

Segun nan a wordo splica cu antisocialnan cu nan cara tapa lo a yega algun rato prome den un auto color scur, nan ta manda un bloki door di e vitrina.

Una bes cu e vitrina a kibra y e motion alarm no a bay on, nan a drenta y ranca un brommer chikito Yamaha Pw bin afo.

Un mey ora despues

E tiponan aki keriendo cu e alarma no ta traha, a bolbe pa bay cu mas cos. Pero, e biaha aki si e alarma a bay on, asina mes nan a logra bay cu cantidad di oil filters y ariba 100 spark plugs.

Camara di seguridad

Loke e tipo nan aki no ta pensa of por bisa tambe a pensa y toch no ta worry, ta cu awendia tin camara di seguridad casi tur caminda.

Esaki tawata e caso tambe, caminda tur cos a wordo capta via e camara y awor ta den man di autoridadnan.

Kiebro ladronicia atraco y hortamento di auto, tur ta hopi hopi halto aki na Aruba. E tipo di casonan aki manera nos a bisa caba, ta pasando TUR marduga. Pues comerciantenan aunke nan tin camara y alarma y patrol, asina mes nan lo por haya nan cu gastonan inespera, door di e criminal ladronnan cu tey rond, wardando oranan laat di anochi pa asina comete nan baina nan.