Ladronnan a kibra porta di Wema y bay paden horta

Ponton – Diahuebs marduga compania di seguridad ta avisa polis di kiebro na WEMA ponton.

Na yegada polisnan ta topa cu un pick up Nissan color berde y e porta di entrada di e negoshi kibra.

Ladronnan lo a yega den un Nissan color blauw cu lo a wordo horta un rato prome for di den Chilestraat.

Pues nan no a yega den e pick up, nan lo a usa un baki di Ecotech cu lo tawata tin den e pick up pa transporta e machinenan cu nan a horta.

Camaranan di seguridad a capta tur cos, pues te ainda ladronnan no ta compronde cu mayoria di negoshinan tin camaranan di seguridad grabando 24 ora pa dia, of tin cu sa y no ta worry.

E systema di kiebro aki nos a wak na varios ocasion, pues ladronnan no ta worry cu e porta ta cara pa caminda grandi y cu tin yen cas rond, nan ta decisivo kiko nan kier y nan ta bay pe, esey nos por conclui di e sorto di ladronicianan aki.