Ladronnan a drenta tienda di nutricion na Ponton

Ponton – Diahuebs marduga den careda di 3’or polis ta bay DH Nutrition situa na Ponton. Akinan desconoci nan a corta parti di e rolluik y drenta paden.

Paden nan a bay directamente na e cash register, pero esaki tawata bashi. Guardia di compania di seguridad y propetarionan tambe tawata presente, hunto cu polis a controla e luga y por a wak cu nan a reboltea e area di e counter.

Segun e doño nan lo no a bay cu nada, paso no tawata tin placa eyden. Alarma lo a bay on, poniendo cu e antisocialnan lo no a keda mucho paden.