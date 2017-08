Ladronicia den marduga ta continua, negoshi di verf a bira victima

Meiveld – Diamars marduga algo prome cu 3:30 polis a bay e negoshi cu ta bende verf, situa poco pariba di rotonde di Dadelstraat.

Na yegada por a wak cu e rolluik ta kibra y tambe un glas.

Momento cu e propietario a yega, por a constata cu ladronnan a drent y a bay cu e placa di change, cu algo mas cu 300florin.

Nos a yega di trece otro noticianan dilanti, cu ta mustra e mes un practica aki, esta cu su bo ta pensa cu e rolluik na bo negoshi ta safe, wel pense un biaha mas.

Ladronnan cada biaha ta bira mas astuto y decidido. Esta cu si mester drenta e negoshi via dak ta drente via dak, no ta importanan con halto of peligroso e ta pa nan.

Loke nan no ta realisa, ta cu un dia e lo por bay completamente robes y cu resultado fatal of paralitico pa semper.