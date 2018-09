Ladron capta riba video! A drenta den marduga pa horta na Keito, mientras donjo ta drumi den cas

Un ladron a drenta den un cas na Keito, number 3B, diadomingo marduga pa horta y keda capta riba camera. Tur esaki a sosode mientras cu e habitantenan ta drumi na sonjo den e cas. Ariba e foto y video por mira e acontesimiento aki. Si cualkier persona por conoce e ladron aki, por contact sea polis of e donjo. Esaki ta e mensahe di e famia:

Ladron a drenta Keito 3#B cas color shinishi cu heki preto pabao di papiamento restaurant.

Nan a drenta cas via bentana di cushina.

Nan a saca e glas di e frame di bentana pa asina e alarm no bai ON y tur e e camaranan di cas a wordo hala na halto.

Esaki a pasa cu nos drumi den cas.

Nan a horta 1 laptop Dell 15,6” laptop y 1 HP laptop 14”.

Nan no a bai cu e ipadnan pero si cu e iphone 6 S shinishi.

Nan a bai cu un cadena di pandora y un arm band di pandora.

Un holoshi di guess cuadra.

Un holoshi Gshock blanco.

Un spaarpot geel di cara di un emoji cu $190,00.

E persona a usa mi yiu mujer su tas di skol Totto color binja pa hinka tur cos cu e por a bai cune.

Esaki a pasa entre 2:30am y 5:00am.

Si cualkier persona por sa algo of cu nan ta bendiendo un di e laptopnan por yama na 5920135 of 5920130.

Mi tin potret di e Dell so y tmb di e tas binja. Mas importante ta e laptop Dell Inspiron i5 color shinishi light.

Video 1:

Video 2: