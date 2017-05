Kiko ta pasando cu e objectividad, neutralidad di ” nos” Banco Central”.?????Dia a anuncia e 10 mulina nan di biento na Urirama cu te awe ni fu ni fa y cu Valero a ser libra di paga belasting nan di casonan cu nos gobierno a gana den corte di fuera di e BBO di 250

miyon florin, gabinete Eman a duna nan discuento di 70 miyon florin pa ” idle” e refineria un par di luna dilanti eleccion y dal e sera atrobe!!. E placa aki tabata pa e payroll cu defacto nos placa a ser usa pa paga e empleadonan pa ganja keda opera un par di luna. E tempo ey banco central a yuda manipula cu nos economia lo crece e anja ey cu 5.5 0/0 cu tabata un enganjo, unda hasta IMF a hala nan atencion. Awor e mesun cos cu nos ta para ” garantia” pa 300 miyon dollar di supuesto inversion nan di ” Spiritu Citgo”, cu te awe nada nada a ser inverti, solamente trabou pa amigonan Venezolano, atrobe ta ganja nos cu e impacto aki so lo bolbe crece nos economia. Gobierno ta manipula y ganja, banco central tambe.!!! Ken nos lo por kere awor!!!Awor ata e director di Refineria di ” Aruba-Venezuela- Russia” ta bisa cu nos banco central no ta compronde henter e ” deal” di e refineria,cu otro palabra un set di experto ariba kruk cu no sa nada con e ” cos” aki lo ta hinca den otro. Ta e cosnan aki di ganjamento y manipulacion tin nos pais na werki. Mucho hende, gobierno y institutonan tur ta yuda tira santo den wowo di pueblo. Nan kier pa nos kere den webo di gaj.!!!!Quo vadis inteligencia di esnan cu tin y no kier of por use.Berguenza pa boso.Ni pa ganja boso no ta sirbi mas.!!!!CAFT boso ta mescos , sigui kere e cyfras y storianan fabrica y llena cu manipulacion.Presupuestonan ficticio y cu trabou di ” maggia”. Ora hende perde respet pa boso, lo boso kier preucupa.!!!!